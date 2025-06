Paura a Sorso, auto si scontra con scuolabus: c’erano 8 bimbi a bordo

Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito. I conducenti e i bimbi però sono stati portati in ospedale per gli accertamenti

Momenti di preoccupazione a Sorso questo pomeriggio dove un’auto non ha fatto a tempo a frenare ed è finita contro uno scuolabus, su cui viaggiavano anche 8 bambini.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 48 ma fortunatamente non ci sarebbe alcun ferito, nonostante i bambini siano stati portati in ospedale per accertamenti.

Secondo le ricostruzioni, l’autobus si sarebbe fermato per far scendere un bambino e la conducente dell’auto che si trovava dietro non avrebbe fatto a tempo a frenare.

