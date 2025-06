Polizia Penitenziaria, la Uil: “Subito il repartino detentivo a Is Mirrionis”

La Uil Pa Polizia Penitenziaria lancia un nuovo e deciso appello all’Assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, affinché intervenga con urgenza per sbloccare la consegna del repartino detentivo ospedaliero realizzato all’interno dell’ospedale “Is Mirrionis” di Cagliari. La denuncia arriva direttamente dal segretario generale del sindacato in Sardegna, Michele Ciredddu, che descrive una situazione ormai al limite.

“La situazione è diventata insostenibile e sta mettendo a dura prova il personale della Polizia Penitenziaria” spiega Cireddu. “Attualmente, per gestire i 4 piantonamenti in atto di detenuti in luoghi esterni di cura, la Casa Circondariale di Uta è costretta a impiegare ben 32 unità di Polizia Penitenziaria nelle 24 ore. Un numero esorbitante, se si considera che, con il repartino operativo, basterebbero appena 12 o addirittura 8 agenti per assicurare il controllo. Questa emergenza non solo grava sul personale, costretto a operare in condizioni di sicurezza precarie, ma crea disagi e rischi anche per il personale sanitario e per gli altri pazienti ricoverati, alterando la normale funzionalità dell’ospedale”.

Secondo quanto riferisce Cireddu, “il repartino è già stato costruito e ci risulta sia pronto alla consegna“. Ma nonostante sembrasse che “i tempi di consegna sarebbero stati celeri”, purtroppo a distanza di mesi “la situazione non è cambiata e l’emergenza si è acuita”.

La Uil Pa Polizia Penitenziaria chiede quindi un’azione concreta e immediata, per garantire condizioni di sicurezza adeguate e una gestione razionale delle risorse umane. “Agli annunci seguano i fatti, prima che la situaizone possa peggiorare irreversibilmente”.

