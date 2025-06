Fondi europei, Piras: “Concreto rischio di perdere 78 milioni”

"I cittadini non chiedono scuse, chiedono risultati. E' il momento della responsabilità, non della propaganda", aggiunge il consigliere di Forza Italia

Il consigliere regionale di Forza Italia Ivan Piras, ha commentato le parole dell’assessore Meloni, che ha richiamato, attraverso una lettera, la Giunta Todde alla necessità di accelerare la spesa delle risorse del FESR 2021-2027 per evitare il disimpegno automatico.

“Condivido pienamente la preoccupazione espressa dall’assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni sul rischio concreto di perdere oltre 78 milioni di euro di fondi europei. Quando anche un esponente di spicco del primo partito della maggioranza lancia un allarme così chiaro, non si può più far finta di nulla: è il momento della responsabilità, non della propaganda“, afferma il consigliere regionale di Forza Italia.

“L’Isola ha certificato solo 22 milioni di euro a fronte dei 100,5 milioni da rendicontare entro fine anno. È un dato allarmante – prosegue Piras – e il fatto che questo grido d’allarme provenga dall’interno della Giunta dovrebbe indurre tutti a riflettere, a partire dalla presidente Todde. Se, come sembra, ci si avvia verso una conclusione anticipata della Legislatura a causa della sua possibile decadenza, la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente, lasciando la Sardegna in stallo proprio nel momento in cui serve massima operatività”

“È evidente – conclude Piras – che la narrazione autoassolutoria e il tergiversare in polemiche sul passato o contro l’opposizione non bastano più. I cittadini non chiedono scuse, chiedono risultati. A partire dalla messa in sicurezza dei fondi europei, dalla capacità di spenderli bene e in tempo, e da una strategia chiara per lo sviluppo dell’Isola. Basta battibecchi: è ora di affrontare le vere priorità, finora trascurate”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it