Serie A, sorteggiato il calendario: il Cagliari apre in casa con la Fiorentina

Serie A, sorteggiato il calendario: il Cagliari apre in casa con la...

E’ stato sorteggiato questo pomeriggio a Parma il nuovo calendario della Serie A. Il Cagliari aprirà con la Fiorentina in casa, poi volerà a Napoli e tornerà alla Unipol Domus per la terza giornata per affrontare il Parma.

Un inizio di campionato non semplicissimo per i rossoblù che in linea generale si troveranno un’alternanza della difficoltà delle gare quasi costante.

Alla quinta i sardi faranno visita ad un’altra big, ovvero l’Inter, mentre per la tredicesima è prevista Juventus-Cagliari.

Nella prima giornata di ritorno i rossoblù affronteranno il Genoa, mentre l’ultima gara della stagione la disputeranno a Milano contro il Milan. Ecco il calendario completo:

Girone di andata:

1^ giornata 24/08/2025 Cagliari-Fiorentina

2^ giornata 31/08/2025 Napoli-Cagliari

3^ giornata 14/09/2025 Cagliari-Parma

4^ giornata 21/09/2025 Lecce-Cagliari

5^ giornata 28/09/2025 Cagliari-Inter

6^ giornata 5/10/2025 Udinese-Cagliari

7^ giornata 19/10/2025 Cagliari-Bologna

8^ giornata 26/10/2025 Verona-Cagliari

9^ giornata 29/10/2025 Cagliari-Sassuolo

10^ giornata 2/11/2025 Lazio-Cagliari

11^ giornata 09/11/2025 Como-Cagliari

12^ giornata 23/11/2025 Cagliari-Genoa

13^ giornata 30/11/2025 Juventus-Cagliari

14^ giornata 7/12/2025 Cagliari-Roma

15^ giornata 14/12/2025 Atalanta-Cagliari

16^ giornata 21/12/2025 Cagliari-Pisa

17^ giornata 28/12/2025 Torino-Cagliari

18^ giornata 3/01/2026 Cagliari-Milan

19^ giornata 6/01/2026 Cremonese-Cagliari

Girone di ritorno:

20^ giornata 11/01/2026 Genoa-Cagliari

21^ giornata 18/01/2026 Cagliari-Juventus

22^ giornata 25/01/2026 Fiorentina-Cagliari

23^ giornata 1/02/2026 Cagliari-Verona

24^ giornata 8/02/2026 Roma-Cagliari

25^ giornata 15/02/2026 Cagliari-Lecce

26^ giornata 22/02/2026 Cagliari-Lazio

27^ giornata 1/03/2026 Parma-Cagliari

28^ giornata 8/03/2026 Cagliari-Como

29^ giornata 15/03/2026 Pisa-Cagliari

30^ giornata 22/03/2026 Cagliari-Napoli

31^ giornata 4/04/2026 Sassuolo-Cagliari

32^ giornata 12/04/2026 Cagliari-Cremonese

33^ giornata 19/04/2026 Inter-Cagliari

34^ giornata 26/04/2026 Cagliari-Atalanta

35^ giornata 3/05/2026 Bologna-Cagliari

36^ giornata 10/05/2026 Cagliari-Udinese

37^ giornata 17/05/2026 Cagliari-Torino

38^ giornata 24/05/2026 Milan-Cagliari

