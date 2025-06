Paura a Pirri, moto si scontra contro auto: un ferito in codice rosso

Il ferito è stato soccorso sul posto dagli operatori del 118 e successivamente trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita

Un violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la notte di Pirri, precisamente in Via Pontida, poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 7 giugno 2025. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma la collisione ha avuto conseguenze serie per il motociclista.

Il conducente del veicolo a due ruote, un uomo la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto in pochi minuti. Data la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari con un codice rosso.

Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, l’uomo ha riportato un trauma toracico significativo e multiple fratture. Nonostante la serietà delle lesioni, i medici hanno fortunatamente escluso il pericolo di vita, pur mantenendo una prognosi riservata.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Saranno analizzati tutti gli elementi disponibili per fare chiarezza su quanto avvenuto in Via Pontida.

