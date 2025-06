Cagliari, Caprile sarà riscattato ma su di lui c’è mezza Serie A

Le strade del Cagliari e dell’estremo difensore Elia Caprile dovrebbero proseguire sul proprio tragitto. La società isolana è intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto versando 8 milioni di euro nelle casse del Napoli con un contratto pronto per il giocatore fino al 2029.

Tuttavia, nonostante il riscatto, il suo futuro sull’isola non è certo. Sul portiere che ha ben figurato nella seconda metà della stagione appena conclusa, si sono posati gli interessi di diversi club di Serie A.

Su tutti il Milan pare essere il club più forte sulle tracce del classe 2001, sopratutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Maignan finito nel mirino del Chelsea. Non solo i rossoneri, anche la Roma del neo allenatore Gasperini avrebbe interessi su Caprile qualora non andasse in porto il rinnovo di Svilar. Infine, ma non per importanza, il Torino che si fionderebbe sul portiere rossoblù se dovesse partire Milinkovic-Savic anch’esso al centro di diversi movimenti di mercato.

