Nuova accusa per Igor Sollai: nei guai anche per violenza su minore

Le indagini preliminari su un nuovo grave capo d’accusa a carico di Igor Sollai, il 43enne già detenuto per l’omicidio della moglie Francesca Deidda, si sono concluse. L’uomo è ora indagato anche per violenza sessuale ai danni di una minorenne, figlia di amici.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Sollai avrebbe attirato la giovane nella sua camera da letto con il pretesto di una conversazione privata, per poi molestarla con baci e abbracci non consenzienti. La minore ha confermato le accuse nel corso di un incidente probatorio, supportata dall’avvocato Fabrizio Bellisai. Con la chiusura delle indagini, si attende ora la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura.

Nel frattempo, si avvicina anche la data della sentenza per il femminicidio di Francesca Deidda: la Corte d’Assise si pronuncerà il 2 luglio. Sollai è accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato ritrovato il 18 luglio 2023, chiuso in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, due mesi dopo la sua scomparsa da San Sperate.

Per settimane l’uomo aveva cercato di depistare le indagini, inviando messaggi dal cellulare della moglie per simulare un allontanamento volontario. Solo in seguito, quando era già in carcere, confessò l’omicidio, dopo aver inizialmente proclamato la propria innocenza e tentato persino un contatto con il fratello della vittima per “chiarire” la sua posizione.

