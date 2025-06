La settimana di Cagliaripad, le principali notizie in Sardegna

Dalla battaglia sul sondaggio per il gradimento della governatrice Todde al tema sicurezza a Cagliari: ecco cosa è successo questa settimana in Sardegna

Regione. Tra la spada di Damocle della decadenza e i malumori in Giunta, non è stata una settimana tranquilla per la presidente Alessandra Todde. Ad accendere le polemiche è stato innanzitutto il sondaggio Swg sul gradimento dei presidenti di Regione, che ha classificato la governatrice sarda fuori dalla top 10 e con il 37% di consenso registrato.

Un dato in netto miglioramento se paragonato ai rilevamenti Swg sul predecessore Christian Solinas, ma che per il centrodestra certifica un’altra cosa: “Il 63% dei sardi non sta con Todde“. Fratelli d’Italia chiede quindi le dimissioni, visto che la stessa presidente aveva dichiarato “mi dimetterei se non avessi la fiducia dei sardi”.

In Giunta, inoltre, si registra qualche malcontento da parte dell’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, che ha chiesto un’accelerata nella spendita delle risorse UE, ferme a 22 milioni sui 100 disponibili.

Cagliari. Dall’amministrazione regionale a quella comunale. Il sindaco Massimo Zedda ha presenziato venerdì 6 giugno, in Prefettura, alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è stato quello di affrontare i casi di microcriminalità recenti, soprattutto nel centro storico.

Sport. Settimana importante anche in casa Cagliari Calcio. Il club rossoblù ha annunciato la separazione con il tecnico Davide Nicola. Per la successione in pole Vanoli e Pisacane, mentre si pensa ai riscatti di Piccoli e Caprile.

Cronaca. Tristezza a Mogoro per la morte di Fabrizio Maccioni, in coma da giorni dopo essere caduto da cavallo durante la processione per San Bernardino. Lutto anche al Cacip, dove è scomparso il direttore generale Stefano Mameli. A Carbonia, invece, è allerta massima dopo l’intimidazione ricevuta dal sindaco Pietro Morittu.

