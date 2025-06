Controlli e denunce nel Cagliaritano: droga, minacce e patenti ritirate

Dalla serata di ieri fino all’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno condotto un’operazione di controllo straordinario del territorio. L’obiettivo era duplice: garantire la sicurezza dei cittadini durante la movida notturna e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. Il servizio, esteso a diversi centri della provincia, ha portato all’identificazione di oltre 200 persone e al controllo di 140 veicoli.

Nel capoluogo, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: un uomo di 39 anni di San Gavino Monreale con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l, e un 45enne di nazionalità nigeriana, sprovvisto di patente perché mai conseguita, risultato positivo all’etilometro con valori oltre lo 0,80 g/l. In entrambi i casi sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

A Villasimius, i militari della locale Stazione hanno fermato un 26enne cagliaritano lungo la provinciale per Capo Boi: in suo possesso sono stati trovati 5 dosi di cocaina, 3 infiorescenze di marijuana, 13 frammenti di hashish e oltre 500 euro in contanti. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una successiva perquisizione nella sua abitazione di Cagliari non ha portato al rinvenimento di ulteriore materiale.

A Guspini, i Carabinieri hanno fermato un 53enne alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l. Anche in questo caso, patente ritirata e denuncia in stato di libertà. A Decimomannu, un 46enne di Villacidro è uscito autonomamente di strada lungo la provinciale 90 e ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. Sequestrato il veicolo e patente immediatamente ritirata.

Infine, a Villamassargia, un 43enne ha denunciato ripetute minacce di morte ricevute dal suocero 72enne. I Carabinieri, a titolo cautelativo, hanno proceduto al ritiro del porto d’armi dell’indagato e al sequestro di cinque fucili da caccia calibro 12 con relativo munizionamento, ora custoditi presso la Stazione competente.

Tutti gli atti relativi ai reati e ai provvedimenti amministrativi sono stati trasmessi alle autorità competenti. L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con particolare attenzione alle zone di maggiore afflusso giovanile.

