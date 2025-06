La nota pagina social Welcome to Sardegnas riporta alcune testimonianze di giovani aggrediti fuori dal festival universitario in corso a Sa Duchessa

Cagliari, giovani aggrediti in zona Cus: almeno due episodi in poche ore

Allarme a Cagliari in zona Cus. Secondo le testimonianze rese pubbliche dalla pagina social Welcome to Sardegnas, nelle ultime ore si sarebbero verificate due aggressioni nei confronti di giovani che si trovavano nella zona dove si sta svolgendo un noto festival universitario.

“Era mezzanotte passata, stavo tornando a casa da solo lungo la discesa del Cus” racconta uno dei testimoni. Un gruppo di 5-6 ragazzi, giovani tra i 17 e i 20 anni, mi ha fermato con una scusa, poi hanno iniziato a minacciarmi“. La vittima spiega come gli aggressori avessero “un coltello” e di come fossero “aggressivi”.

Un altro episodio è immortalato da un video pubblicato sempre su Welcome to Sardegnas. “Un ragazzo stava scappando da quattro individui” è il racconto del fatto. “È riuscito a fuggire di nuovo dalla discesa, ma uno sarebbe sceso dallo scooter per rincorrerlo e durante la fuga il ragazzo è caduto a faccia in terra”.

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di Forza Italia, Edoardo Tocco, aveva lanciato l’allarme sicurezza per la zona di Sa Duchessa in questo periodo di festival universitario.

