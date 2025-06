Pistola giocattolo a scuola: minorenne denunciato nel sassarese

L'arma, sebbene fosse un giocattolo, era stata modificata in modo tale da renderla indistinguibile da una vera: il tappo rosso identificativo era stato rimosso

Preoccupazione e un intervento dei Carabinieri si sono registrati la scorsa settimana in una scuola del Monte Acuto, dove un minorenne si è presentato in classe portando con sé una pistola giocattolo. L’episodio ha portato a una segnalazione alla Procura del Tribunale per i minorenni di Sassari.

Sono stati i docenti a lanciare l’allarme, preoccupati per la sicurezza degli altri studenti dopo aver notato che l’alunno aveva con sé un oggetto che, a prima vista, appariva identico a una vera arma. Al loro arrivo presso l’istituto scolastico, i militari della Compagnia di Ozieri hanno effettivamente trovato il giovane in possesso della pistola.

L’arma, sebbene fosse un giocattolo, era stata modificata in modo tale da renderla indistinguibile da una vera: il tappo rosso identificativo era stato rimosso. Nonostante l’oggetto rimanesse innocuo, questa alterazione poteva generare panico e problemi di ordine pubblico all’interno dell’ambiente scolastico. Per questo motivo, la pistola è stata sequestrata. Il ragazzo è stato quindi affidato ai genitori e, in seguito all’accaduto, è stato denunciato alla Procura dei minorenni di Sassari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it