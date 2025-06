Zola riallaccia gli scarpini: “Magic Box” in campo allo stadio Tardini

Il talento e la fantasia si sa, non invecchiano mai e sono senza tempo. Come la passione di milioni di tifosi verso i propri idoli che per generazioni hanno fatto sognare diverse tifoserie di tutta Italia, in modo particolare della Sardegna.

Parliamo di Gianfranco Zola, “Magic Box” come è stato definito nel corso della sua brillante carriera. Il mago di Oliena, all’età di 58 anni ha riallacciato gli scarpini ed è sceso in campo al raduno di Parma, allo stadio Tardini, organizzato da Operazione nostalgia.

Insieme a lui tantissimi ex giocatori, italiani e non, come Francesco Totti, Roberto Baggio, Javier Zanetti, Adriano e molti altri, hanno riacceso e illuminato gli occhi di tutti coloro che sono cresciuti con le loro gesta sul campo da calcio.

Zola ha concluso la sua memorabile carriera, dopo aver girato in lungo e in largo sia in Italia che in Inghilterra, nonché con la maglia della Nazionale italiana, nel suo Cagliari disputando due campionati dal 2003 al 2005 riportando il club sardo dalla Serie B alla Serie A grazie al suo innato talento e la sua leadership che rimarrà per sempre nel cuore di tutti i tifosi.

