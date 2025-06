Goni, il caso: solo in 6 sono andati a votare | Affluenza all’1,54%

Tra i comuni chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale anche Goni, dove un anno fa la sindaca si dimise per mancanza di personale amministrativo

Su poco meno di 500 abitanti hanno votato solo in 6. Questo il caso di Goni, piccolo centro del Sud Sardegna protagonista di una tornata elettorale che sta accendendo la curiosità di molti.

Alla chiusura dei seggi, l’affluenza si è fermata a un incredibile 1,54%, con appena 6 elettori che si sono recati a votare.

Numeri che non lasciano spazio a dubbi: quorum mancato e impossibilità di proclamare sindaco Elia Demuro, unico candidato in corsa. Per il paese, questo significa commissariamento confermato, con Remo Ortu destinato a restare alla guida dell’amministrazione straordinaria.

Ortu aveva assunto il ruolo nel 2024 dopo lo scioglimento del precedente consiglio comunale poco più di un anno fa. A decretarlo fu l’allora sindaca Emanuela Guggeri, che scelse di fare un passo indietro per mancanza di personale amministrativo.

L’astensione massiccia evidenzia un profondo disinteresse e malcontento dei cittadini, ormai sfiduciati circa il futuro del proprio territorio.

