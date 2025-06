Comunali in Sardegna, l’Anci ai nuovi sindaci: “Fatica immensa, ma bella”

L’Associazione dei Comuni saluta i nuovi sindaci eletti in Sardegna. Da oggi sono 6 i primi cittadini chiamati a guidare le proprie comunità: Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro, Marcello Vacca, sindaco di Cardedu, Antonio Piras, sindaco di Oniferi, Claudio Suergiu, sindaco di Soleminis, Paola Ugas, sindaca di Monastir, Leonardo Lutzoni, sindaco di Luras.

“Essere sindaco o sindaca non è solo una carica, è un impegno talmente profondo che cambierà la vostra vita” scrive sui social la presidente di Anci Sardegna, Daniela Falconi. “È la responsabilità di ascoltare, guidare e lavorare ogni giorno per il bene comune. Fare il sindaco è una fatica immensa, fatta di decisioni difficili e continue sfide, ma è anche la cosa più bella che ci sia”.

La sindaca di Fonni prosegue. “Un augurio speciale va ai consiglieri e alle consigliere comunali, donne e uomini protagonisti delle assemblee civiche, luoghi autentici di partecipazione e di democrazia, dove si costruisce la politica vera, quella che parte dal basso, dai bisogni reali delle persone. Un pensiero sincero va anche a chi si è candidato, mettendoci la passione, il tempo e il cuore, ma non ce l’ha fatta. La politica locale è fatta anche di questo: di generosità, di confronto, di coraggio”.

Un pensiero sul caso Goni, dove hanno votato solo 6 cittadini sui quasi 500 del paese: “Non dimentico di certo chi in questi giorni non ha potuto eleggere una nuova amministrazione, come Goni, dove ci sarà ancora il commissario”.

Infine una raccomandazione: “Appena finite di festeggiare verificate sia firmata l’ordinanza antincendio“.

