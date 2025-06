Sant’Antioco, spaventoso incidente con ribaltamento: tre veicoli coinvolti

Brutto incidente poco prima delle 8.30 a Sant’Antioco. Per cause ancora da accertare, due auto e un camion sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha visto una delle vetture ribaltarsi fuori dalla sede stradale della statale 126.

Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carbonia, con gli operatori che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Tra gli occupanti a bordo dei veicoli risultano feriti lievemente i conducenti, soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze giunte sul posto. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi.

