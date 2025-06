Sicurezza a Flumini, inaugurata la stazione temporanea dei Carabinieri

Flumini, frazione costiera di Quartu Sant’Elena, vanta da questa mattina un presidio di sicurezza rafforzato. È stata ufficialmente inaugurata la Stazione temporanea dei Carabinieri, una nuova struttura fondamentale per rispondere alle accresciute esigenze di sicurezza del territorio. Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento del flusso turistico, la presenza costante dell’Arma in quest’area strategica diventa cruciale per garantire la tranquillità di residenti e vacanzieri.

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato numerose autorità locali e provinciali. Tra i presenti spiccavano il Prefetto di Cagliari, Dott. Giuseppe Castaldo, e il Sindaco di Quartu Sant’Elena, Dott. Graziano Milia, il quale ha avuto un ruolo determinante nella complessa ristrutturazione dell’edificio che ospiterà il presidio. Hanno inoltre presenziato molte figure del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Gen. Luigi Grasso, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. Alfredo Facchetti. Presenti anche la Presidente del Consiglio Comunale Rita Murgioni, membri della Giunta come l’Assessora Tiziana Cogoni (con delega a Flumini), e una delegazione di Consiglieri comunali.

La Stazione temporanea, che vede impegnati sette Carabinieri sotto la guida del Maresciallo Maggiore Antonino Paratore, sarà operativa sette giorni su sette, con orario di apertura al pubblico dalle 10:00 alle 18:00. Questo nuovo punto di riferimento potenzierà notevolmente le attività di controllo e prevenzione, migliorando la sicurezza percepita in tutta la frazione di Flumini. Il presidio è strategico soprattutto in vista dei prossimi mesi, quando la zona vivrà un significativo incremento di residenti temporanei e turisti, attirati dalle numerose seconde case e dalle splendide spiagge locali, e vedrà aumentare anche il transito sulle arterie stradali che collegano Cagliari a Villasimius.

