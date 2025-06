Castiadas, al via lavori di recupero dell’ex Colonia Penale

Quest’oggi la Regione ha ufficialmente dato il via alla messa in sicurezza dell’ex Colonia Penale di Castiadas, attraverso la sottoscrizione della delega operativa alla Società Opere e Infrastrutture della Sardegna (Ois).

“Interveniamo per mettere in sicurezza un bene storico in stato di abbandono – ha dichiarato l’assessore Francesco Spanedda – un’attività necessaria e propedeutica alla sua pianificazione e valorizzazione. Infatti, è importante che la nostra memoria architettonica sia preservata e che i beni trovino nuova vita attraverso una rifunzionalizzazione a vantaggio della comunità locale”.

Alla base vi è un intervento da 4,5 milioni di euro derivati da fondi statali: “Si tratta di una responsabilità che sentiamo fortemente: mettere il patrimonio pubblico al centro di una strategia orientata a uno sviluppo sostenibile del Sarrabus e della Sardegna tutta” ha proseguito Spanedda.

