Allarme incendi a Cagliari: per oggi codice giallo, pericolosità media

Per la giornata di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, il territorio di Cagliari è interessato da un’allerta incendi di codice giallo, indicando una pericolosità di livello medio. Lo si apprende dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale.

Le attuali condizioni climatiche e ambientali, come evidenziato dal report, sono tali da favorire lo sviluppo di incendi con intensità del fuoco e velocità di propagazione moderate. La Protezione Civile sottolinea, tuttavia, che eventuali roghi, se affrontati prontamente, potranno essere gestiti efficacemente impiegando le forze ordinarie di terra, con la possibilità di integrare l’intervento con l’utilizzo di mezzi aerei leggeri della Regione.

La cittadinanza è vivamente invitata a prestare la massima attenzione e a osservare scrupolosamente tutte le raccomandazioni di sicurezza per prevenire e affrontare eventuali incendi boschivi. La collaborazione di tutti è fondamentale per minimizzare i rischi in un periodo già caratterizzato dall’aumento delle temperature.

