Non si placano le fiamme nel nuorese, 250 ettari andati in fumo

L’imponente incendio divampato negli scorsi giorni nelle campagne di Dualchi, in località “Su Grecu”, nel Nuorese, non è ancora completamente sotto controllo. Le fiamme continuano a devastare una vasta area di pascoli alberati e un prezioso bosco di sughere.

Il Corpo Forestale della Regione Sardegna ha fatto sapere che l’estensione dell’area interessata supera abbondantemente i 250 ettari. Sul posto sono impegnati senza sosta i forestali delle stazioni di Bolotana e Ghilarza, affiancati dagli specialisti del Gauf di Oristano, dalle squadre di Forestas e dai Barracelli. Per domare il rogo, si era reso necessario l’intervento di due Canadair e due elicotteri.

In supporto alle operazioni di spegnimento, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro per monitorare e intervenire su un fienile che potrebbe essere stato raggiunto dalle fiamme della vegetazione circostante. L’impegno delle squadre a terra e dei mezzi aerei prosegue per contenere e spegnere definitivamente l’incendio.

