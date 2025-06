Volo Cagliari-Linate, Manca: “Chiesto approfondimento sull’accaduto”

In merito a quanto accaduto sul volo Cagliari–Linate di ieri, oggetto di un problema tecnico legato alla pressurizzazione in fase di decollo, l’Assessorato regionale dei Trasporti si è prontamente attivato per approfondire l’episodio e richiedere immediati approfondimenti alle autorità competenti.

“Pur non essendo la Regione il soggetto titolato a certificare l’idoneità tecnica di un velivolo o a pronunciarsi sulla sicurezza operativa di un volo – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – abbiamo ritenuto doveroso, per senso di responsabilità istituzionale, contattare subito ENAC per chiedere i necessari approfondimenti sull’accaduto. Il nostro compito è quello di garantire che, al di là del singolo evento, vengano mantenuti i più alti standard di sicurezza nei collegamenti da e per la Sardegna”.

“L’episodio – conclude Manca – si è risolto senza conseguenze gravi, ma ciò non significa abbassare l’attenzione. È nostro dovere, in qualità di rappresentanti istituzionali, fare tutto il possibile per tutelare la sicurezza e la fiducia dei cittadini sardi che viaggiano, specie in un contesto insulare dove l’aereo rappresenta un servizio essenziale”.

