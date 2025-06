Sardegna, fermo pesca per esercitazioni militari: “Indennizzi sempre in ritardo”

I risarcimenti per i pescatori, dovuti al periodo di fermo per le esercitazioni militari, arrivano sempre in ritardo e andrebbero ridefiniti. Questo è l’appello promosso dalla Flai Cgil Sardegna Sud Occidentale, che ha invitato la Regione ad organizzare un tavolo tecnico per discutere la questione.

In particolare, le problematiche riguardano le marinerie del Golfo di Palmas: “Abbiamo inoltrato alla presidenza della Regione più richieste affinché convochi il Tavolo tecnico che è stato istituito e autorizzato a operare con la firma del ministero della Difesa – denunciano i segretari territoriale e regionale Giuseppe Pitzalis e Valentina Marci – questo ritardo non è più tollerabile e siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative di protesta utili a tutelare gli interessi di un settore fondamentale per l’economia del territorio e per tutta l’Isola“.

In aggiunta a questo infatti, ulteriori danni al settore sono stati causati dalla riduzione degli spazi a disposizione per la pesca, per via delle politiche europee volte a salvaguardare le risorse ittiche.

“Disagi – concludono Giuseppe Pitzalis e Valentina Marci – in queste aree dove la pesca rappresenta per tanti l’unica fonte di reddito”.

