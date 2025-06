Cagliari, nuovo stadio: ecco la delibera per i 50 milioni della Regione al Comune

Un altro passo avanti nell'interminabile iter per il nuovo stadio di Cagliari: il 3 luglio riconvocata la seduta della Conferenza dei Servizi

Cagliari, nuovo stadio: ecco la delibera per i 50 milioni della Regione...

Firmata la delibera n° 141 che approva lo schema di Convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Cagliari per il nuovo stadio Gigi Riva. Il provvedimento consente dunque il via libera al finanziamento al Comune di 50 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto che sostituirà il vecchio Sant’Elia.

Il costo complessivo del progetto è pari a poco più di 209.910.700,65 euro, di cui 10 milioni a carico del Comune di Cagliari e 50 milioni a carico della Regione Sardegna, la restante quota di 149.910.700,64 euro a carico del privato. Il cofinanziamento pubblico andrà a coprire il quadro economico per la realizzazione dell’opera che verrà affidata mediante gara internazionale.

Il 3 luglio è stata inoltre riconvocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il rilascio del Provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.).

“Stiamo lavorando per assicurare ai tifosi la nuova casa del Cagliari calcio, anche in vista dei Campionati Europei 2032” dichiara il sindaco Massimo Zedda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it