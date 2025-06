Iglesias, lite familiare degenera in tentato omicidio: arrestato un 27enne

Una pericolosa violenza domestica che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. A Iglesias, un 27enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito brutalmente il padre convivente. Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri del Radiomobile locale ha evitato il peggio.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando alcuni residenti hanno segnalato al 112 forti grida e rumori sospetti provenienti dalla strada. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno trovato il 61enne, pensionato, sanguinante e in stato di shock. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il figlio lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa e al torace con un attizzatoio da camino, per poi tentare di strangolarlo.

Nonostante le gravi ferite, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a uscire di casa per chiedere aiuto, ma l’aggressione è proseguita anche in strada. A quel punto, un passante ha cercato di intervenire, venendo a sua volta colpito dal giovane, che non ha però causato ferite gravi.

Alla vista della gazzella dell’Arma, l’aggressore ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco dopo nelle vie circostanti. Il padre, trasportato in codice rosso all’ospedale Sirai di Carbonia, è stato dichiarato fuori pericolo dopo le cure d’urgenza.

Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nel carcere di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

