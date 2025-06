Cagliari, Businco stronca via Sassari pedonale: “Chiusa al traffico e deserta”

“La via Sassari è morta“. Non usa mezzi termini Ettore Businco, ex assessore di Cagliari ed ex consigliere regionale, che stronca la pedonalizzazione della via che da piazza del Carmine conduce al Corso Vittorio Emanuele.

“Chiusa al traffico e deserta – prosegue in un post sui social – Gli scappati di casa volevano restituirla alla pedonalità, volevano renderla più “inclusiva” e invece hanno causato un altro danno alla Città. Ma per chi lavorano questi guastatori? I residenti non riescono a comprendere le ragioni di queste scelte”.

Diversi i commenti di sostegno al suo post. “È diventata una strada deserta, in certi orari pericolosa a causa dei brutti ceffi che puoi incontrare” scrive un follower che mette l’accento anche sul tema caldissimo della sicurezza. “I negozi sono morti, al massimo ci si può andare per mangiare la sera ma al solo pensiero di dover impiegare 2 ore per trovare un parcheggio ti fa passare la voglia. Al massimo ci puoi arrivare in taxi”.

