Calciomercato Cagliari, occhi sugli esterni: piacciono Cacace e Birindelli

Con l’arrivo di Fabio Pisacane sulla panchina del Cagliari, inizia a prendere vita il calciomercato rossoblù. La dirigenza è già al lavoro per modificare l’organico e, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i primi nomi sul taccuino riguardano le fasce laterali.

Uno dei profili più interessanti è quello di Liberato Cacace, esterno sinistro classe 2000 di proprietà dell’Empoli. Neozelandese di nascita ma con passaporto australiano, Cacace ha disputato una stagione convincente in Serie A, totalizzando 33 presenze, 4 gol e 2 assist. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente duttile: può giocare sia come terzino in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia, offrendo spinta e copertura.

Per la fascia destra, invece, il nome che circola con insistenza è quello di Samuele Birindelli del Monza. Classe ’99, sotto contratto con i brianzoli fino al 2026, Birindelli è reduce da stagioni solide nel massimo campionato e vorrebbe continuare a militare in Serie A. Il Cagliari lo segue da vicino, ma deve fare i conti con la concorrenza di Lecce e Como, anch’esse interessate al laterale.

