Attivista sardo arrestato in Egitto, Tajani: “Seguiamo la situazione”

Andrea Usala, 25enne cagliaritano, e Vittoria Antonioli Arduini, 21, sono stati arrestati questa mattina all’aeroporto del Cairo. I due giovani attivisti, sono stati fermati dalle autorità egiziane mentre si accingevano a partecipare alla marcia internazionale pro Gaza.

Usala e Arduini, entrambi studenti della Holden, fanno parte del gruppo che da diverse settimane anima l’occupazione di Piazza Castello, un sit-in caratterizzato dalla presenza di tende e bandiere palestinesi.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato l’impegno attivo del governo. “Il nostro consolato sta accudendo tutti gli italiani al Cairo che dovevano partecipare alla marcia verso Rafah, che non era stata autorizzata. C’è una delegazione dell’ambasciata e una del consolato in aeroporto in questo momento” ha detto il ministro ne punto stampa a Villa Madama, in occasione del vertice Weimar plus.

Intercettato dall’Ansa, il padre del ragazzo annuncia la liberazione quasi immediata del giovane. “Sono riuscito a sentirlo poco fa: è arrivato il console e l’hanno rilasciato. Ora sta aspettando il rilascio della sua collega della scuola Holden” ha detto Antioco Usala, ex sindacalista della Cgil sarda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it