Lavoro minorile, Sardegna tra le regioni con il tasso più alto

Il dato è emerso dal report realizzato dall'Unicef in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile

In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, l’Unicef Italia ha realizzato un report sul lavoro minorile in Italia. Dai dati è emerso che la Sardegna è tra le regioni con la più alta percentuale di minorenni occupati.

Una cifra che si attesta al 6,24%, dietro solo a Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Abruzzo, Marche e Puglia.

Dal report è emerso che dal periodo immediatamente successivo al Covid, il numero di minorenni impiegati in attività lavorative in Italia è cresciuto in modo progressivo.

Dai 51.845 nel 2021 si è passati ai 69.601 nel 2022, poi 78.530 nel 2023 e infine nel 2024 il numero è stato di 80.991 unità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it