Lutto nell’Hockey sardo, addio a Piera Cabella

Lutto nel mondo dell’Hockey sardo. Si è spenta dopo una malattia Piera Cabella, dirigente della Polisportiva Ferrini e volto noto dello sport a Cagliari.

“Presidente, consiglio, dirigenti, tecnici e atleti dell’associazione si stringono intorno alla famiglia per la perdita della cara Piera Cabella, dirigente sportivo di lungo corso della nostra sezione hockey” scrive la Ferrini in una nota diffusa sui social.

Il presidente Roberto Maxia ha voluto ricordare la figura di Piera. “Mentre pensavo alla sua presenza nella nostra associazione , ricordavo le cose che ha saputo fare, con garbo e disponibilità, per il nostro club. Non è stata la mamma solo di due splendide nostre atlete, ma anche un sicuro punto di riferimento per una intera generazione di giocatrici“.

“Ha saputo coniugare i valori di un dirigente sportivo con quelli specifici di umanità e ascolto non sempre presenti nel nostro mondo. Ci mancherà moltissimo”.

Questo pomeriggio, venerdì 13 giugno alle 16, i funerali nell’atrio del cimitero di San Michele a Cagliari.

