Cagliari, sempre più certa la permanenza di Piccoli, Caprile e Adopo

Dopo l'annuncio del nuovo allenatore Fabio Pisacane, la società rossoblù muove i passi anche in sede di calciomercato

Il Cagliari dopo l’annuncio del neo allenatore Fabio Pisacane si sta muovendo concretamente anche sul mercato, sopratutto in chiave riscatti dei giocatori che nella passata stagione sono arrivati in prestito.

Stando a quanto riportato da Sportitalia sarebbe ormai fatta per l’acquisizione a titolo definitivo di Roberto Piccoli e Michel Adopo dall’Atalanta, e di Elia Caprile da Napoli.

I tre giocatori diventeranno dunque a tutti gli effetti di proprietà del Cagliari. Resta comunque da capire quale possa essere l’effettivo futuro dei tre, se per Piccoli e Adopo la permanenza al Cagliari sembra scontata, non lo è per Caprile corteggiato da mezza Serie A e su cui il club rossoblù potrebbe ottenere una buona plusvalenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it