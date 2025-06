Domus de Maria mare più bello d’Italia 2025: Sardegna regina Cinque vele

La Sardegna si conferma indiscussa leader della bellezza costiera italiana. L’edizione 2025 della guida “Il Mare più bello“, frutto della collaborazione tra Legambiente e Touring Club Italiano, ha premiato Domus de Maria, nel sud dell’isola, come la località marittima eccellenza, assegnandole le ambite Cinque Vele. Il riconoscimento giunge dopo la recente istituzione, nel 2024, dell’area marina protetta di Capo Spartivento, evidenziando l’impegno del comune nella sostenibilità ambientale, nel turismo consapevole, nella valorizzazione territoriale e nella tutela della biodiversità.

La classifica delle 20 località insignite delle Cinque Vele vede al secondo posto la campana Pollica, nel Cilento, apprezzata per la sua capacità di preservarsi dall’eccessivo turismo di massa. Seguono Nardò, in provincia di Lecce, e un’altra gemma sarda, Baunei (Nuoro), a testimonianza della ricchezza naturalistica dell’isola. Chiude la top five San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

A livello regionale, la Sardegna si distingue ancora una volta, vantando il maggior numero di riconoscimenti con ben 6 comuni costieri a Cinque Vele. Oltre a Domus de Maria e Baunei, figurano anche Cabras, San Teodoro, Santa Teresa Gallura e Posada. Subito dietro si posiziona la Puglia, con cinque località premiate (Nardò, Otranto, Melendugno, Vieste e Gallipoli), seguita da Toscana con quattro, e da Liguria e Campania. Da notare l’assenza di regioni tradizionalmente vocate al turismo balneare come la Sicilia o l’Emilia Romagna dalla lista delle eccellenze.

