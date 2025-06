Patrimonio infrastrutturale viario, Todde e Piu: “Necessarie nuove tecnologie”

La presidente Alessandra Todde e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu hanno partecipato a Sassari a un convegno cruciale sull’innovazione nella gestione delle infrastrutture viarie. L’incontro, organizzato dalla Città metropolitana di Sassari, la Provincia Gallura Nord Est e il gruppo Altea Federation, è stato un’occasione per condividere le strategie regionali attuate nel primo anno di governo.

La presidente Todde ha evidenziato l’importanza dell’innovazione: “Viviamo in un tempo in cui l’innovazione tecnologica ci offre strumenti straordinari per affrontare in modo nuovo vecchie sfide. Oggi è necessario raccogliere dati e informazioni e non solo progettare, le infrastrutture devono essere sempre più sicure e resilienti e gli investimenti devono essere misurabili e replicabili.” Il convegno ha favorito lo scambio di esperienze tra amministratori e aziende che utilizzano tecnologie all’avanguardia come AI, sensori e droni per il monitoraggio e la previsione dei rischi.

L’assessore Piu ha illustrato l’approccio predittivo della Regione: “Ragionare in termini predittivi è esattamente quanto il mio assessorato sta facendo in relazione alla rete viaria regionale.” Ha poi citato l’istituzione dell’Osservatorio Sardo sulla Sicurezza Stradale con il CIREM dell’Università di Cagliari, uno strumento fondamentale per analizzare la sicurezza della rete stradale in base a vari fattori. Questi dati hanno permesso di “programmare gli investimenti verso quelle arterie che si sono mostrate più esposte al rischio incidenti e a forti criticità in relazione alla sicurezza.”

Le infrastrutture pubbliche, vulnerabili a causa dell’età, dei cambiamenti antropici e climatici, richiedono soluzioni innovative. Per questo, Piu ha annunciato: “In base ai dati raccolti dall’Osservatorio abbiamo pianificato 60 milioni di euro di interventi, per il 2024, per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Inoltre proprio in questi giorni abbiamo pubblicato un bando finalizzato alla realizzazione di interventi nella viabilità di interesse locale e regionale. Privilegiando sempre più un approccio anticipatorio.” L’obiettivo è creare un “telaio diagnostico del territorio” per garantire sicurezza, prevenzione e mitigazione delle fragilità.

