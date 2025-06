Aou Cagliari, completata la riorganizzazione: Finco e Calabrò nominati ai vertici

Sono state completate le nomine ai vertici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari. Il commissario straordinario Vincenzo Serra ha nominato come direttore sanitario Gabriele Finco e come direttore amministrativo Gianluca Calabrò.

Si tratta di nomine prestigiose: Gabriele Finco è docente di anestesiologia all’Università degli studi di Cagliari, attualmente guida la struttura di Anestesia e rianimazione del Policlinico Duilio Casula ed è direttore del dipartimento Materno infantile sempre dell’Aou di Cagliari.

Gianluca Calabrò invece è laureato in Economia e Commercio ed è stato sino a oggi direttore amministrativo della Asl di Cagliari. Tra gli altri incarichi, il manager ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale per l’Assessorato all’Industria (2020) e per l’Assessorato regionale alla Sanità (dal 2011 al 2014)

“Con queste nomine – dice il commissario straordinario, Vincenzo Serra – si completa il percorso di commissariamento deciso dal Consiglio e dalla Giunta regionale con la legge 8 del 2025. Sono felice che due professionisti di livello ed esperienza come Gabriele Finco e Gianluca Calabrò abbiano accettato la mia proposta per portare avanti il processo di riorganizzazione”.

