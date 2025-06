Sardegna, Deidda (FdI): “Chiesta più attenzione per trasporto animali in nave”

Agevolare il trasporto degli animali d’allevamento sulle navi che viaggiano da e per la Sardegna. Questa la richiesta del deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti alla Camera, che durante la manifestazione “Coltiviamo l’Italia” svolta ad Arborea ha ribadito il suo impegno per sbloccare una situazione complicata per gli allevatori.

“Una lettera alle compagnie marittime che operano per il trasporto passeggeri e merci o solo merci da e per la Sardegna per ricordare e chiedere un maggiore impegno e attenzione per il trasporto degli animali ovini, equini, bovini” spiega Deidda. “Soprattutto per evitare mancati imbarchi dovuti alle tante prenotazioni turistiche e la possibilità di operare tratte aggiuntive da parte delle compagnie Grimaldi, Moby e Grendi”.

I dialoghi proseguono. “Ringrazio le compagnie e le associazioni armatoriali per la disponibilità ad incontrare le associazioni di categoria e studiare insieme soluzioni migliori. Ho ricordato come ci sono altre associazioni di categoria o cittadini che a loro volta si erano lamentati per la coabitazione con gli animali ma incontrandoci e con dialogo possiamo trovare le soluzioni migliori”.

Infine Deidda si dice “contento per i nuovi traghetti ordinati dalle compagnie e siamo impegnati sia in Europa che in Parlamento per favorire questo rinnovo delle flotte e venire incontro per ridurre i costi per i passeggeri”.

