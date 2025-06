Cagliari, crescono le quotazioni di Angelozzi come nuovo Ds

Fabio Pisacane potrebbe non essere l’unica novità in casa Cagliari in vista della prossima stagione. Il matrimonio tra il club e l’attuale direttore sportivo Nereo Bonato potrebbe concludersi a breve a causa di una diversità di vedute.

La società isolana è sulle tracce di Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo e le sue quotazioni sono in forte aumento nelle ultime ore.

Angelozzi vanta un’esperienza dirigenziale alla guida di Spezia, Frosinone e Sassuolo e ora potrebbe essere lui il nuovo dirigente per il proseguo dell’avventura rossoblù.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it