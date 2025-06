Gli agenti della Polizia di Stato si sono schierati davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri per omaggiare il Brigadiere Capo scomparso a pochi giorni dalla pensione

Cagliari, il saluto della Polizia all’Arma per Carlo Legrottaglie | Video

La Polizia di Stato di Cagliari ha reso omaggio al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, caduto tragicamente in servizio e salutato con funerali solenni a Ostuni, alla presenza del Presidente della Repubblica.

Nel capoluogo sardo un momento di profondo raccoglimento davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri. Gli agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato si sono disposti in formazione per esprimere la loro vicinanza ai colleghi dell’Arma, in un gesto che ha simboleggiato la forte unione tra le Forze dell’Ordine.

Alla presenza del Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, la cerimonia si è svolta con sobrietà e solennità. Con la bandiera italiana issata a mezz’asta e le sirene bitonali che hanno spezzato il silenzio della città, Cagliari ha ricordato il sacrificio di Legrottaglie con un tributo carico di rispetto e dolore condiviso.

