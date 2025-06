Cagliari, donna con coltello al pronto soccorso del Brotzu: denunciata

Paura questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Una donna è stata sorpresa con un coltello in mano mentre si aggirava all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso.

A segnalare la presenza sospetta è stata una guardia giurata in servizio, che ha immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace. L’intervento dei militari è stato rapido: la donna, una 54enne disoccupata residente a Cagliari ma domiciliata a Sestu, è stata rintracciata a breve distanza dall’ospedale.

Sottoposta a perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico con una lunghezza complessiva di 21 centimetri. È stata denunciata in stato di libertà per porto ingiustificato di arma da taglio.

La 54enne dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria per il possesso illecito dell’arma. Le indagini proseguono per chiarire le motivazioni del gesto e se vi fossero intenzioni ostili legate alla sua presenza nella struttura sanitaria.

