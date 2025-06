Cabras, dall’Inghilterra tornano 275 reperti provenienti da Tharros

Si tratta di importanti tracce storiche che erano state portate a Brighton tra il 1861 e il 1874. Si lavora per definire le modalità di trasporto

Cabras si prepara ad accogliere 275 reperti provenienti da Tharros che erano stati portati in Inghilterra ed esposti nel museo di Brighton & Hove.

Si tratta di un’importante operazione culturale che è stata realizzata grazie all’intervento del Ministero della Cultura, che ha dato il via libera, e alla Fondazione Mont’e Prama.

Questi oggetti erano stati acquisiti dal Museo di Brighton in un periodo compreso tra il 1861 e il 1874. Secondo alcune fonti infatti, gli scavi nell’area cominciarono in modo sistematico intorno al 1845, ma questo non consentì di evitare la dispersione di gran parte del patrimonio emerso, che venne portato anche al Louvre, al British Museum, oltre che a Berlino e Copenaghen.

Ora toccherà alla Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio e alla Soprintendenza di Cagliari e Oristano autorizzare le modalità di consegna, trasporto e ingresso dei reperti in Italia, oltre alla successiva gestione.

