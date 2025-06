Scontro tra più veicoli all’immissione con la 125: lunghe code e rallentamenti per chi viaggia da Cagliari

Tamponamento sulla 554 a Quartucciu: traffico in tilt

Mattinata di caos sulla strada statale 554, nel tratto compreso tra Quartucciu e l’immissione con la 125, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli.

Lo schianto è avvenuto in uno dei punti più trafficati e secondo le prime informazioni ci sarebbero due feriti non gravi, con grossi disagi alla circolazione. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma si tratterebbe di un tamponamento a catena avvenuto all’altezza dello svincolo con la nuova 125.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 per prestare assistenza ai feriti, oltre alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi dell’incidente.

