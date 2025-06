Incendi violenti questa domenica nelle campagne del Medio Campidano: agricoltori e volontari in prima linea, danni ingenti

Roghi devastanti a Barumini e Segariu, grosso lavoro per contenerli

Domenica di fuoco nel cuore della Sardegna. Un violento incendio è scoppiato alle porte di Barumini e ha rapidamente divorato ettari di terreno agricolo, complice il forte vento e le temperature elevate che hanno reso particolarmente difficile il lavoro delle squadre di soccorso.

I primi ad accorgersi del rogo e a lanciare l’allarme sono stati gli agricoltori locali, con l’intervento iniziale che è stato affidato a un solo mezzo della Foreste, subito rivelatosi insufficiente per contrastare la violenza delle fiamme. È stata una vera e propria corsa contro il tempo, con operatori, contadini e alcuni volontari che, armati di mezzi di fortuna, hanno lottato per ore per evitare il peggio.

Solo in seguito sono arrivati rinforzi e mezzi aerei, ma il bilancio dei danni è comunque pesante: andati in fumo campi coltivati, attrezzature, e numerose balle di fieno già raccolte, pronte per la stagione estiva.

Quasi in contemporanea, un secondo fronte di fuoco si è aperto nella zona di Segariu, interessando un’area collinare tra coltivazioni e macchia mediterranea. Anche qui l’intervento tempestivo delle squadre a terra e degli elicotteri ha evitato conseguenze peggiori, ma non ha potuto impedire la distruzione di ampie superfici.

