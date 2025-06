La Maddalena, nuova vita dopo tanta sofferenza: la storia del cinghiale Maddy

Dopo oltre due anni di sofferenze e riabilitazione, Maddy, un giovane cinghiale trovato ferito nel 2023 sull’isola di La Maddalena, ha finalmente trovato rifugio sicuro nel verde del santuario “Miki Pig”, l’unico presente in Sardegna dedicato alla fauna non convenzionale.

La sua storia ha commosso operatori e volontari. Avvistato nel marzo 2023 da un volontario locale mentre vagava con una grave ferita a una zampa, probabilmente provocata da un laccio di bracconaggio o un colpo d’arma da fuoco, Maddy è stato recuperato grazie a un intervento congiunto di Lav, Forestas, Corpo forestale e Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena.

Trasferito al Centro di recupero fauna selvatica di Bonassai nel Sassarese, ha affrontato un lungo percorso di cure. Dopo 43 giorni in natura e con una grave infezione, i veterinari hanno deciso di non procedere con l’amputazione, ma il lungo tempo trascorso in box lo ha portato a sviluppare sovrappeso e atrofia muscolare.

Ora, grazie all’affidamento formale ottenuto da Lav Sardegna presso il Rifugio di Miki Pig, Maddy potrà continuare il suo percorso in un ambiente protetto, dove un’équipe veterinaria sta valutando un programma di riabilitazione e un possibile intervento ortopedico per migliorare la sua mobilità.

“Il caso di Maddy dimostra quanto sia urgente cambiare paradigma nella gestione della fauna selvatica: ogni vita conta, anche quella degli animali considerati problematici” sottolinea Lav Sardegna in una nota.

“Lav Sardegna continuerà a seguire il percorso di recupero di Maddy, condividendo aggiornamenti con la cittadinanza e promuovendo una nuova cultura del rispetto verso tutti gli esseri viventi”.

