Incendi in Sardegna: oltre 40 roghi in un giorno, in azione 3 Canadair

Incendi in Sardegna: oltre 40 roghi in un giorno, in azione 3...

Una giornata rovente sul fronte emergenza incendi in Sardegna. Alle 18.00 i Vigili del fuoco hanno registrato circa 40 incendi di vegetazione in tutta l’isola, con interventi concentrati nelle province di Cagliari (24 interventi) e Sassari (11 interventi), seguite da Oristano (4) e Nuoro (1). Le fiamme hanno richiesto uno sforzo imponente da parte delle squadre di terra e dei mezzi aerei.

Due i focolai più gravi della giornata. Tra Segariu e Furtei, nel Sud Sardegna, sono intervenute due squadre operative e un’autobotte inviate dalla Sala Operativa del Comando di Cagliari. A Bonorva, in provincia di Sassari, il fuoco ha richiesto l’intervento congiunto dei comandi di Sassari e Oristano, con l’impiego di due squadre e un’autobotte.

Su entrambi i fronti sono entrati in azione tre Canadair della flotta nazionale e l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con le risorse regionali coordinate dalla Protezione Civile e dal Corpo Forestale.

Nel territorio compreso tra Furtei, Guasila e Segariu, in via precauzionale, avviate operazioni di evacuazione di animali in alcune aziende agricole minacciate dal fuoco. A Mores, uno dei comuni più colpiti, è stato attivato il Centro Operativo Comunale per il coordinamento dell’emergenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it