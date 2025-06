Mariano Olla, era a una festa ma nessuno l’ha soccorso: partiti gli interrogatori

Era a una festa in spiaggia Mariano Olla, il ragazzo di 16 anni trovato morto sabato mattina, riverso in pochi metri d’acqua davanti alla spiaggetta del parcheggio Cuore, tra il porticciolo di Su Siccu e la passeggiata a mare di Sant’Elia.

Come riportato dall’Ansa, gli investigatori della Squadra Mobile della questura di Cagliari hanno ascoltato in queste ore diversi giovani, alcuni dei quali minorenni, che avrebbero partecipato al party sulla spiaggia assieme al ragazzo.

Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, e l’ipotesi al momento più accreditata è quella dell’annegamento accidentale. Tuttavia, sarà l’autopsia, in programma per oggi all’ospedale Brotzu, a chiarire con certezza le cause del decesso. Fondamentali anche gli esami tossicologici e istologici, già disposti dagli inquirenti.

Nel frattempo, la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omissione di soccorso. Tuttavia, a seconda degli esiti dell’autopsia, il procedimento potrebbe evolvere, includendo ipotesi più gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it