Maracalagonis, muore il 61enne accoltellato dalla moglie due giorni fa

Non ce l'ha fatta l'uomo accoltellato dalla moglie pochi giorni fa a Maracalagonis: la donna resta piantonata in psichiatria

Non ce l’ha fatta il 61enne di Maracalagonis ferito gravemente due giorni fa dalla moglie all’interno della loro abitazione. L’uomo è deceduto questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato in condizioni disperate dal 14 giugno, dopo essere stato colpito con diversi fendenti all’addome, alla schiena e agli arti.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, l’aggressione è avvenuta al culmine di una violenta lite familiare. A colpire l’uomo sarebbe stata la moglie, una 54enne casalinga affetta da disturbi psichiatrici, arrestata in flagranza con l’accusa di tentato omicidio. Con la morte della vittima, la sua posizione legale si aggrava ulteriormente.

La donna si trova attualmente ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, sotto stretta sorveglianza dei Carabinieri, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Il coltello da cucina usato per l’aggressione era stato sequestrato subito dopo i fatti. Gli investigatori proseguono le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

