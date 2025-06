Incendi in Sardegna, spegnimenti ancora in corso: in volo due elicotteri

Sono riprese alle prime luci del giorno le operazioni di spegnimento e bonifica nelle zone devastate dai due vasti incendi che, nella giornata di ieri, hanno colpito diversi territori nel Sud Sardegna e nel Sassarese.

Una domenica drammatica per l’intera Isola. Secondo quanto riferito dal Corpo forestale della Regione, sono stati 20 i roghi divampati in poche ore, richiedendo un impegno straordinario da parte degli operatori antincendio. 40, invece, i focolai che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco. Le sale operative ripartimentali hanno lavorato ininterrottamente per garantire il presidio delle aree durante tutta la notte, coordinando squadre di barracelli, volontari e operai dell’Agenzia Forestas dislocati lungo i perimetri dei roghi.

Nella mattinata è stato necessario il decollo di due elicotteri: uno dalla base di Villasalto, diretto a Guasila, e l’altro da Farcana, in supporto alle operazioni a Bonorva. Le attività aeree e terrestri risultano particolarmente complesse per via dell’ampiezza delle aree percorse dal fuoco, dei perimetri irregolari e della presenza di numerosi rimboschimenti.

Secondo le prime stime, a Guasila sono andati in fumo circa 200 ettari di macchia mediterranea, mentre a Bonorva le fiamme hanno distrutto circa 300 ettari tra pascoli, terreni incolti e coltivazioni. Alcune abitazioni e aziende agricole sono state evacuate per motivi di sicurezza. Ora comincia la conta dei danni per le aziende colpite.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it