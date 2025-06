Suazo: “Piccoli ha bisogno di una spalla, Kouame può essere valido”

"In A devi fare movimento, essere rapido nel tirare e nel manovrare. Poi, devi avere gamba ed essere al top fisicamente", ha aggiunto l'ex numero 9 rossoblù

David Suazo, “El Rey”, storico attaccante del Cagliari della prima metà degli anni 2000, si è espresso in merito all’attuale rosa rossoblù sopratutto sul parco attaccanti. L’ex numero 9 rossoblù si è concentrato sul bomber principe della passata stagione, Roberto Piccoli.

“Penso che Piccoli, e il Cagliari, abbia bisogno di una spalla da almeno dieci reti, indispensabili per soffrire di meno. Uno come Kouamè potrebbe dare le risposte giuste. In A devi fare movimento, essere rapido nel tirare e nel manovrare. Poi, devi avere gamba ed essere al top fisicamente. Roberto ha fatto bene la scorsa stagione, ha lottato su ogni pallone Dodici reti sono un bel bottino. Ma spesso si è trovato troppo solo”, ha dichiarato Suazo a Il Corriere dello Sport.

L’honduregno si è anche soffermato sul capitano Leonardo Pavoletti: “La A è sempre molto competitiva, la salvezza è d’obbligo. Calciatori come Leo sono una risorsa preziosa per il gruppo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it