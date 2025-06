Il Tribunale di Cagliari ha disposto la sostituzione della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità con gli arresti domiciliari per la 24enne

Samassi, sostituita misura alternativa: donna ai domiciliari per maltrattamenti

Questa mattina, i Carabinieri di Samassi hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Cagliari che ha disposto la sostituzione della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità con gli arresti domiciliari per una 24enne.

La giovane, originaria di San Gavino Monreale ma di fatto residente a Samassi, dovrà scontare una pena di dieci mesi per una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia.

Dopo aver completato le formalità di rito presso la caserma, la donna è stata accompagnata nella sua abitazione di Samassi, designata come luogo per l’espiazione della pena.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it