Incendi in Sardegna, presidi rafforzati nella costa sud orientale

Il direttore generale della Protezione civile in Sardegna Bruno Merella, ha commentato gli interventi antincendio messi in atto ieri e questa notte nel territorio isolano.

“La macchina regionale per fronteggiare la lotta al fuoco era schierata. Ieri c’erano cinque elicotteri regionali e un canadair schierato a Olbia, come previsto in questo periodo della stagione. Altri due sono arrivati dalla penisola. In più c’è stato anche il mezzo dei vigili del fuoco che è partito sull’incendio di Mores. Quindi la macchina anche a terra, era completamente schierata. Purtroppo ci sono delle giornate particolari: ieri c’erano delle condizioni di temperatura molto alta e di umidità molto bassa e questo ha favorito la propagazione degli incendi“, ha dichiarato Merella all’Ansa.

“Ovviamente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane crescerà anche il livello di attenzione e siamo pronti per lo schieramento adeguato di forze regionali, statali e locali. A regime i primi di luglio? Sì, questo è lo schema però, siamo sempre pronti, perché se anche lo schieramento non è in pronto intervento, perché va a modularsi, diciamo che qualora ci fosse la necessità entrano in azione le seconde e terze squadre“.

