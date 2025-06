Arnas Brotzu, Giorgio La Nasa nominato nuovo direttore sanitario

"Per me è un motivo di orgoglio poter contare su una figura di altissimo profilo scientifico e umano" ha affermato il commissario straordinario Maurizio Marcias

Giorgio La Nasa è stato nominato nuovo direttore sanitario dell’Arnas Brotzu di Cagliari. L’ufficializzazione è arrivata per mano del commissario straordinario Maurizio Marcias, all’interno del processo di riorganizzazione dei vertici sanitari dell’azienda.

Professore universitario di Ematologia all’Università di Cagliari, La Nasa è anche un ricercatore di fama internazionale. Inoltre ha ricoperto anche incarichi di direttore del dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica e di Prorettore delegato per le attività sanitarie.

Il professore ha accettato l’incarico a titolo gratuito: “Sono profondamente grato al Professor La Nasa – ha dichiarato Maurizio Marcias – per aver accolto la mia proposta di entrare a far parte della Direzione Aziendale dell’Arnas Brotzu”.

“È per me motivo di orgoglio poter contare su una figura di altissimo profilo scientifico e umano, che ha scelto di contribuire, senza alcun compenso, alla costruzione di un nuovo modello organizzativo e assistenziale. La sua presenza rappresenta una garanzia di serietà, competenza e visione strategica per il futuro dell’Arnas – conclude Marcias – e per l’intera sanità regionale”.

