Trasporti, Sardegna e Corsica inviano lettera congiunta a Italia e Francia

L'assessora Manca e il presidente dell'Ufficio trasporti della Corsica Acquaviva chiedono soluzioni per poter garantire un servizio di collegamento regolare tra le due isole

L’assessora regionale ai trasporti Barbara Manca e il presidente dell’Ufficio trasporti della Corsica Jean Felix Acquaviva hanno inviato una lettera congiunta ai rispettivi Governi nazionali. La motivazione riguarda la necessità di supporto per la tratta marittima tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio.

La lettera richiama l’attenzione sulla necessità di intervenire in tempi rapidi per risolvere le criticità strutturali del collegamento, proponendo soluzioni di breve e lungo termine che possano garantire un servizio regolare, sicuro e continuo ai cittadini delle due isole.

“Continuiamo a lavorare con determinazione su due piani paralleli – ha dichiarato l’assessora Manca – Da un lato l’interlocuzione politica e istituzionale, attraverso l’invio della lettera ai governi nazionali, dall’altro la vigilanza operativa sul ripristino di un servizio minimo essenziale che non può più essere soggetto a interruzioni o incertezze”.

Intanto, ha ripreso le sue piene funzioni anche la nave Giraglia, che ora potrà affiancare la Ichnusa e consentirà di alleggerire il traffico e aumentare l’offerta dei trasporti tra le due isole.

“Il ritorno in funzione della Giraglia è una buona notizia – ha commentato l’assessora – ma il nostro obiettivo resta quello di costruire una strategia strutturale e condivisa, insieme alla Corsica, per tutelare la continuità territoriale tra le due isole”.

L’Assessorato, infine, ha confermato la disponibilità ad avviare un tavolo tecnico intergovernativo per discutere nel merito le proposte contenute nella lettera e valutare soluzioni normative e finanziarie condivise, comprese le ipotesi per una nuova governance del servizio o per l’acquisto di nuove navi idonee alla tratta.

