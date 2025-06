Cagliari, inaugurato il nuovo Cug: “Organismo imprescindibile”

Si tratta del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità. Avrà compiti consultivi, propositivi, di verifica in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo

Il Comune di Cagliari ha inaugurato quest’oggi il nuovo Cug, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il Comitato si è riunito per la prima volta questa mattina, lunedì 16 giugno 2025, nell’Aula consiliare del Palazzo Civico. A presiedere la riunione vi era la dirigente del servizio Pubblica istruzione, politiche giovanili e pari opportunità Manuela Atzeni.

Presenti all’insediamento anche l’assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, con delega alle Pari opportunità, Giulia Andreozzi; la consigliera comunale nonché presidente della Commissione consiliare permanente Pari opportunità del Comune di Cagliari Chiara Cocco e la direttrice generale Antonella Marcello.

“Si tratta di un momento importante per il Comune di Cagliari – si legge in una nota dell’amministrazione – che finalmente si dota di un organismo di garanzia che ha tra i suoi obiettivi principali il benessere organizzativo e la promozione delle pari opportunità partendo proprio dal suo interno”.

“Il Cug è imprescindibile per il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni – ha affermato Antonella Marcello – non solo perché averlo risponde a un obbligo di legge, ma soprattutto perché garantisce uno spazio plurale di confronto su temi che si fanno via via sempre più urgenti”.

Il Cug vanta compiti consultivi, propositivi e di verifica in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo. Contribuisce inoltre all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, agevolando l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni e favorendo l’affezione al lavoro attraverso la promozione di un ambiente lavorativo nel quale sia contrastata qualsiasi forma di discriminazione e violenza verso i lavoratori e le lavoratrici.

